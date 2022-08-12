В Мурманской области пропала семья с ребенком

Всех, кто может помочь с поисками пропавших, просят позвонить в полицию 02,102 или волонтерам 8-911-311-70-20. Фото: vk.com/murmanspas51

Поисково-спасательный отряд «МурманСпас» объявил новый поиск - в Заполярье пропала семья: 37-летний Александр Высоковских, его 36-летняя жена Олеся и их 11-летняя дочь Варвара.

- 9 августа около 17.00 выходили на связь с родными из Териберки. До настоящего момента из местонахождение не известно, - сообщили в «МурманСпасе».

Передвигалась семья на черном Nissan Pathfinder с госномером С370УМ 55 региона.

Всех, кто может помочь с поисками пропавших, просят позвонить в полицию 02,102 или волонтерам 8-911-311-70-20.

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