В Мурманской области дознавателя признали виновной в подлоге

Свою вину дознаватель не признала до последнего. Фото: Иван ВИСЛОВ

К штрафу в 300 тысяч рублей и запрету на два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, приговорили дознавателя отдела дознания Кандалакшского отдела дознания. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, ее обвиняли по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

- В декабре 2019 года и в январе 2020 года в ходе производства дознания по уголовному делу подсудимая собственноручно внесла заведомо ложные сведения в протоколы уведомления об окончании следственных действий и протоколы ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела. Внеся в официальные документы недостоверные сведения, виновная нарушила права обвиняемого на защиту, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину дознаватель не признала до последнего.

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