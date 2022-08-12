Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре

Сильные дожди прошли, но лето все еще капризничает . Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу недели погода снова испытывает северян на прочность. Сильные дожди прошли, но лето все еще капризничает .

- По данным Мурманского УГМС, в течение дня 12 августа по северу Мурманской области ожидается сильный юго-западный, западный ветер, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Заполярье идет похолодание.

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