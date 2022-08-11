Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 14:47

Главы администраций и городов Мурманской области будут отчитываться в правительстве о работе с обращениями северян

Руководство муниципалитетов будут проверять на отписки
Ника СВЕТЛОВА
Губернатор Андрей Чибис поручил улучшить работу в этом направлении.

Губернатор Андрей Чибис поручил улучшить работу в этом направлении.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В комментариях под оперативным совещанием в правительстве Мурманской области каждую неделю появляются жалобы северян, что чиновники не реагируют на их обращения. Кто-то получает описки, другие - тишину в ответ.

Губернатор Андрей Чибис поручил улучшить работу в этом направлении.

- Прошу глав администраций муниципальных образований отрабатывать все обращения граждан не в режиме отписок, а в режиме реального времени. Через две недели мы приступим к отчетам по результатам отработки тех сообщений, которые есть в комментариях в соцсетях. Особое внимание будем уделять отработке вопросов граждан, заданных на личных встречах в муниципалитетах, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: жители Мурманской области оценили свое материальное положение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru