Главы администраций и городов Мурманской области будут отчитываться в правительстве о работе с обращениями северян

Губернатор Андрей Чибис поручил улучшить работу в этом направлении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В комментариях под оперативным совещанием в правительстве Мурманской области каждую неделю появляются жалобы северян, что чиновники не реагируют на их обращения. Кто-то получает описки, другие - тишину в ответ.

Губернатор Андрей Чибис поручил улучшить работу в этом направлении.

- Прошу глав администраций муниципальных образований отрабатывать все обращения граждан не в режиме отписок, а в режиме реального времени. Через две недели мы приступим к отчетам по результатам отработки тех сообщений, которые есть в комментариях в соцсетях. Особое внимание будем уделять отработке вопросов граждан, заданных на личных встречах в муниципалитетах, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: жители Мурманской области оценили свое материальное положение.

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