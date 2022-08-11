В Мурманске еще на 45 домах появится архитектурная подсветка

Процесс монтажа может занять до трех месяцев. Фото: vk.com/mingrad_mo

В Мурманске продолжают устанавливать архитектурную подсветку на дома. До конца 2022 года она появится еще на 45 зданиях.

- Дома с архитектурно-художественной подсветкой появятся в трех округах города. Она разрабатывается и устанавливается поэтапно. Сейчас объекты находятся на разных стадиях реализации данного проекта, - сообщили в минграде Мурманской области. - Для реализации мурманских проектов архитектурно-художественной подсветки выбираются надежные производители оборудования, которые используют в работе только качественные материалы и современные энергосберегающие технологии, учитывающие климатические особенности заполярного региона.

Процесс монтажа может занять до трех месяцев.

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