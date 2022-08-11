В школьной теплице в Алакуртти выросли виноград и подсолнухи

Осень в Мурманской области еще не наступила, а северяне уже собирают урожай. Фото: Администрация Кандалакшского района

Осень в Мурманской области еще не наступила, а северяне уже собирают урожай. Так, в теплице школы №3 в Алакуртти смогли вырастить даже южные плоды.

Так, школьники и учителя уже могут попробовать виноград, помидоры, огурцы, перцы, зелень. А еще глаз радуют подсолнухи.

Школьники и учителя уже могут попробовать виноград, помидоры, огурцы, перцы, зелень. Фото: Администрация Кандалакшского района

Напомним: под Кандалакшей нашли "кровавый" гриб.

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