В школьной теплице в Алакуртти выросли виноград и подсолнухи

Осень в Мурманской области еще не наступила, а северяне уже собирают урожай. Фото: Администрация Кандалакшского района
Осень в Мурманской области еще не наступила, а северяне уже собирают урожай. Так, в теплице школы №3 в Алакуртти смогли вырастить даже южные плоды.
Так, школьники и учителя уже могут попробовать виноград, помидоры, огурцы, перцы, зелень. А еще глаз радуют подсолнухи.
Школьники и учителя уже могут попробовать виноград, помидоры, огурцы, перцы, зелень. Фото: Администрация Кандалакшского района
Напомним: под Кандалакшей нашли "кровавый" гриб.
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