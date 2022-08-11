В Териберке пропал турист из Санкт-Петербурга

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефону 8921-181-01-49. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Семья из Санкт-Петербурга просит помочь с поиском их родственника.

- Сын из Питера уехал в автопутешествие в Териберку на черной Toyota Fortuner М998МК 198, в последний раз вышел на связь 9 августа в 13.40. Находился в районе Териберки, говорил, в том месте, где военные самолеты переходят на сверхзвук, больше на связь не выходил, его телефон и телефон его спутницы вне зоны. Из Териберки планировал вернуться в Мурманск, - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Игорь Власов.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефону 8921-181-01-49.

Напомним: в Титане с 24 июля ищут пропавшего мужчину.

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