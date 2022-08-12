В Мурманской области почтут память моряков с подлодки "Курск"

12 августа 2000 года произошла самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота - затонула подлодка "Курск", погибли все 118 моряков. Фото: Пресс-служба Северного флота ВМФ России Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 августа 2000 года произошла самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота - затонула подлодка "Курск", погибли все 118 моряков.

Спустя 22 года боль от трагедии все так же сильна. В день, который перевернул жизни стольких семей, в ЗАТО Александровск пройдут торжественно-траурные мероприятия.

В 11 утра митинги начнутся в Полярном (на территории мемориального комплекса на братском захоронении моряков-подводников АПЛ "К-19" - площадь Памяти, Губа Кислая), в Снежногорске у школы № 266 у памятной доски старшему лейтенанту Денису Кириченко; в Оленьей Губе (на территории мемориала погибшим подводникам ДПЛ С-80. В 11.11 митинг откроется у памятной доски Герою Российской Федерации, матросу Сергею Преминину в Гаджиево.

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