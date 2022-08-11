Ужас трипофоба. Под Кандалакшей нашли одновременно красивый и пугающий гриб

Людям, подверженным трипофобии, эту новость лучше, пожалуй, не читать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Людям, подверженным трипофобии, эту новость лучше, пожалуй, не читать. Под Кандалакшей во время тихой охоты нашли "кровавый" гриб.

- Вот такой грибок встретил по правому берегу реки Колвица, по описанию - гиднеллум пека, - написал в паблике "КАНДАЛАКША ВКУРСЕ" (18+) Александр Исаев.

Выглядит находка жутко и есть ее нельзя (гриб не очень ядовитый, но горький). Фото: Александр Исаев

Выглядит находка жутко и есть ее нельзя (гриб не очень ядовитый, но горький). В народе ее также называют "кровоточащий зуб", хотя есть название и симпатичнее - "клубника и сливки". Этот гриб любит селиться в хвойных лесах.

Северянам лучше собирать белые грибы, которых в этом году особенно много.

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