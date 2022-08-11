С 15 по 31 августа будут перекрывать дорогу Мишуково-Снежногорск

Дорогу Мишуково-Снежногорск снова будут перекрывать на участке 2+800 -5+200 километры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу Мишуково-Снежногорск снова будут перекрывать на участке 2+800 -5+200 километры.

- Ограничения будут действовать с 15 по 31 августа с 17.00 до 18.00, резервное время - до 19.00 в связи с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск", - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: на проекте Героев-североморцев в Мурманске нельзя будет ездить грузовикам.

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