40% жителей Мурманской области денег хватает только на еду и одежду

3,5% опрошенных указали, что денег хватает только на еду, 9,1% отметили, что могут купить все, что захотят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году жители Мурманской области лучше оценивали свое материальное положение, чем в 2022-м. Об этом говорится в исследовании Мурманскстата по результатам опроса 440 домашних хозяйств.

- Домохозяйства должны дать субъективную оценку, исходя из 6 вариантов ответов, начиная от «доходов не хватает даже на еду» и заканчивая «средств достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным», - сообщили в органе статистики.

3,5% опрошенных указали, что денег хватает только на еду, 9,1% отметили, что могут купить все, что захотят. Большинство участников исследования - 39,6% пояснили, что средств им хватает для приобретения еды и одежды, а остальные покупки вызывают трудности.

Напомним: в Мурманской области выросла среднемесячная номинальная зарплата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru