Семья из Мурманской области стала миллионными туристами в Туапсинском районе

Семье вручили подарки, сертификат на посещение аквапарка и дельфинария, и морскую прогулку. Фото: tuapseregion.ru

В Туапсинском районе-курорте торжественно встречали миллионных туристов в 2022 году. Ими оказалась семья Филипповых из Кировска Мурманской области.

На отдых они прибыли на поезде, и на перроне их встречали с духовым оркестром.

- На Черноморском побережье мы уже бывали, а вот в Туапсинском районе – впервые. И тут такой приятный сюрприз! Вчера я отметил свой День рождения, а подарки продолжаются и сегодня, - цитирует северян администрация Туапсинского района.

Семье вручили подарки, сертификат на посещение аквапарка и дельфинария, и морскую прогулку.

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