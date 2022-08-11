12 августа в Мурманской области ожидается до +17 и сильный дождь

В пятницу, 12 августа, северянам лучше не выходить из дома без зонтика, а одеваться стоит теплее.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В пятницу, 12 августа, северянам лучше не выходить из дома без зонтика, а одеваться стоит теплее.
- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +12+17°, - обещает гидрометцентр Мурманской области.
Напомним: на Заполярье надвигается похолодание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru