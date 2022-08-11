12 августа в Мурманской области ожидается до +17 и сильный дождь

В пятницу, 12 августа, северянам лучше не выходить из дома без зонтика, а одеваться стоит теплее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В пятницу, 12 августа, северянам лучше не выходить из дома без зонтика, а одеваться стоит теплее.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +12+17°, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: на Заполярье надвигается похолодание.

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