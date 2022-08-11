На Мурманскую область надвигается похолодание

В Мурманской области жары уже не ожидается. Более того, на Заполярье надвигается похолодание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области жары уже не ожидается. Более того, на Заполярье надвигается похолодание.

- 11-13 августа Мурманская область будет находиться под влиянием южной периферии циклона, смещающегося с севера Норвежского моря на восток Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается облачная с порывистым ветром и дождями погода, лишь 13 августа преимущественно без осадков. Температура воздуха будет постепенно понижаться, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: в Мурманске завершается сезоны белых ночей и начинается сезон северного сияния.

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