Среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 83816 рублей

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области в январе – июне 2022 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области в январе – июне 2022 года.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе –мае 2022 года составила 83816 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 13,3 процента. Её реальный размер (с учетом индекса потребительских цен за январь – май 2022 года по сравнению с январем – маем 2021 года в размере 113,5 процента) снизился на 0,2 процента, - сообщили в органе статистики.

Напомним: согласно данным исследования, с начала 2022 года население Мурманской области сократилось на 3,7 тысячи человек.

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