В Мурманске водитель переехал собаку и бросил умирать на дороге

По словам очевидца аварии Ксении Ерофеевой, животное отвезли в ветклинику, но спасли не смогли. Фото: Скриншот видео

10 августа в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием собаки, виновник-водитель которого скрылся с места.

- Примерно в 8.15 водитель Toyota с номером а022 (дальше не видно), сбил собаку и поехал дальше, как будто так и надо! Собака не маленькая, ее было видно прекрасно! - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) анонимный автор.

По словам очевидца аварии Ксении Ерофеевой, животное отвезли в ветклинику, но спасли не смогли.

Напомним: в лесу в Мурманске нашли привязанную к дереву собаку.

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