В Мурманской области пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52. Фото: vk.com/la_murmansk

Жителей Мурманской области просят подключиться к новому поиску пропавшего человека.

63-летний Евгений Скалин из Титана пропал 24 июля. Он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза.

Предположительно был одет в джинсовую куртку, синие джинсы и сапоги.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52.

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