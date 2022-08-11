Стали меньше рожать и жениться. Население в Мурманской области продолжает сокращаться

Мурманскстат уточняет, что данные приведены без учета последней переписи населения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С января 2022 года население Мурманской области сократилось на 3,7 тысячи человек. Об этом говорится в исследовании "Социально-экономическое положение Мурманской области в январе – июне 2022 года". Мурманскстат уточняет, что данные приведены без учета последней переписи населения.

- В январе – мае в области родилось 2405 человек – на 0,1 процента меньше, чем в январе – мае 2021 года, число умерших снизилось на 7,7 процента и составило 4024 человек, - уточнили в Мурманскстате.

При этом северяне стали реже разводиться и жениться. (1504 и 1627 соответственно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru