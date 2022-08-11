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Общество11 августа 2022 7:36

Стали меньше рожать и жениться. Население в Мурманской области продолжает сокращаться

С начала 2022 года население Мурманской области сократилось на 3,7 тысячи человек
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Мурманскстат уточняет, что данные приведены без учета последней переписи населения.

Мурманскстат уточняет, что данные приведены без учета последней переписи населения.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С января 2022 года население Мурманской области сократилось на 3,7 тысячи человек. Об этом говорится в исследовании "Социально-экономическое положение Мурманской области в январе – июне 2022 года". Мурманскстат уточняет, что данные приведены без учета последней переписи населения.

- В январе – мае в области родилось 2405 человек – на 0,1 процента меньше, чем в январе – мае 2021 года, число умерших снизилось на 7,7 процента и составило 4024 человек, - уточнили в Мурманскстате.

При этом северяне стали реже разводиться и жениться. (1504 и 1627 соответственно).

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