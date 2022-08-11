В Мурманске упал еще один столб под напряжением

В Мурманске продолжают падать опоры освещения. Фото: vk.com/id282505619

В Мурманске продолжают падать опоры освещения.

- На Декабристов, 4/22 на землю упал столб уличного освещение! Он находится под напряжением!!! - написала Елена Викторовна в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

На днях световая опора упала на припаркованный автомобиль на улице Полярные Зори. Ранее столб парализовал движение по Кольскому проспекту.

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