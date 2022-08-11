За неделю в Мурманской области лидерами по росту цен стали лук и молоко

Мурманскстат опубликовал еженедельный отчет об изменении цен на социально значимые товары. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманскстат опубликовал еженедельный отчет об изменении цен на социально значимые товары.

- Со 2 по 8 августа наиболее снизились цены на морковь (на 9,2%), яблоки (на 2,6), картофель и свежую белокочанную капусту (на 2,1), сливочное масло (на 0,6%), - отметили в Мурманскстате.

А вот больше всего подорожали репчатый лук (на 2%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,3), хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной (на 1), пшено (на 0,5%).

Напомним: жители Заполярья стали активнее обращаться в банки после затишья, вызванного повышением ключевой ставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru