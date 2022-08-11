Рядом с жилыми домами в Апатитах ходит медведь

Жителей Апатитов предупреждают, что рядом с жилыми домами ходит медведь.
Фото: Павел КЛОКОВ
Жителей Апатитов предупреждают, что рядом с жилыми домами ходит медведь.
Северянин Юрий Новожилов в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ" (18+) написал, что на тропе здоровья рядом с улицей Ленина и в 20 метрах от парковки он обнаружил медвежьи экскременты.
Ранее косолапого видели рядом с жилыми домами в Кандалакше.
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