Рядом с жилыми домами в Апатитах ходит медведь

Жителей Апатитов предупреждают, что рядом с жилыми домами ходит медведь. Фото: Павел КЛОКОВ

Жителей Апатитов предупреждают, что рядом с жилыми домами ходит медведь.

Северянин Юрий Новожилов в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ" (18+) написал, что на тропе здоровья рядом с улицей Ленина и в 20 метрах от парковки он обнаружил медвежьи экскременты.

Ранее косолапого видели рядом с жилыми домами в Кандалакше.

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