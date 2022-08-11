В Мурманске в лесу обнаружили привязанного пса

Пса обнаружили в лесу в Ленинском округе. Фото: vk.com/shans_podari

Жители Мурманска стали свидетелями предательства человека по отношению к животному.

- В Ленинском округе, в лесу, в безлюдном месте обнаружен пес, привязанный к дереву. Длинный брезентовый поводок. К себе не подпускает, лает. Пес весь мокрый, сколько сидит привязанный, неизвестно, - сообщили в паблике ""Подари шанс" - Помощь бездомным животным" (12+).

Волонтеры надеются, что хозяин собаки вернется.

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