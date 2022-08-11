Жителей Мурманской области предупредили о сильном ветре и дожде

В Заполярье вернулись дожди.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области испортилась погода, в четверг северянам стоит одеваться теплее и не забывать про зонтики.
- По данным Мурманского УГМС, утром и днем 11 августа ожидается сильный южный, юго-западный ветер, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Также в регионе снова дожди, а к вечеру может сформироваться гроза.
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