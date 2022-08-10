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Общество10 августа 2022 14:50

В Мурманске готовятся открыть сезон северного сияния

Через три дня завершится период белых ночей
Ника СВЕТЛОВА
Через три дня в Мурманске завершится период белых ночей.

Через три дня в Мурманске завершится период белых ночей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Через три дня в Мурманске завершится период белых ночей. С каждым днем становится все темнее, 10 августа в областном центре даже начнут включать уличное освещение.

- В Мурманске постепенно начинает темнеть. Впервые за 3 месяца можно увидеть звезды, скоро начнем наблюдать и сияния, - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: в Архангельске сезон авроры бореалис уже открыт.

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