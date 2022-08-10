В Мурманске тушили пожар в 10-этажном доме

Ликвидировать возгорание удалось за 17 минут. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Днем 10 августа в Мурманске случился пожар в доме №39 на улице Карла Маркса. Информация о происшествии в 10-этажном доме поступила в 12.53.

- В результате пожара были повреждены часть потолочного покрытия, часть проводки, тумбочка, детская кровать, часть стены, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Информация о происшествии в 10-этажном доме поступила в 12.53. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Ликвидировать возгорание удалось за 17 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru