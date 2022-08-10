Кто источник – летучая мышь или человек? Мурманчан спросили, откуда взялся коронавирус

С начала пандемии коронавируса прошло два года. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии коронавируса прошло два года. За этот период в Мурманской области им заразились 135 492 человека, умер 3 341 человек. Жителей региона спросили их мнение о том, откуда взялся коронавирус.

Так, 62% северян уверены, что COVID-19 создали в лаборатории, 14% считают, что источником заражения стали летучие мыши.

- Конспирологических теорий о происхождении коронавируса респонденты старше 45 лет придерживаются почти вдвое чаще опрошенных до 34 лет (69% против 38% соответственно). Кроме того, тех, кто разделяет мнение о создании COVID-19 в лаборатории, почти в полтора раза больше среди убежденных «антиваксеров», чем среди однозначных сторонников прививок (72% против 49%). Мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин (66% против 55%), - сообщили в SuperJob.

Напомним: северян ждут на ревакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru