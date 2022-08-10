И санкции ввести, и рыбку съесть. Евросоюз стал главным потребителем рыбы из Мурманской области

Самый ходовой товар – филе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

109 тысяч тонн рыбы экспортировала Мурманская область с начала 2022 года. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном Управлении Россельхознадзора. Заполярную продукцию - треску, пикшу и палтус - везли в Европу и Азию (Китай и Вьетнам).

- Большая часть продукции – 97 тысяч тонн - направлена в страны Европейского союза (89% от всей экспортируемой продукции). Досмотрено 1309 партий с целью проверки соответствия продукции и транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, по результатам контроля оформлены ветеринарные сопроводительные документы, - сообщили в Управлении.

Самый ходовой товар – филе.

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