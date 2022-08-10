На Героев-североморцев в Мурманске изменятся правила для водителей

С 1 сентября вступают в силу новые правила для водителей, которые касаются Ленинского округа Мурманска. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября вступают в силу новые правила для водителей, которые касаются Ленинского округа Мурманска.

- На автомобильной дороге общего пользования «Проезд вдоль 178 квартала» - на отдельных участках в районе домов №№15 - 7 корпус 2 по проспекту Героев-североморцев будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств, кроме легковых автомобилей, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в центре Мурманска ограничат проезд и парковку.

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