Дешевле, чем в Магадане, но дороже, чем в Москве. Для Мурманска посчитали индекс борща

В июле индекс борща для Мурманска составлял 163,78 рубля, в июне – 181,92 рубля, в Мурманске 166,83 рубля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каких только индексов не существует для оценки инфляции: оливье, селедки под шубой, биг мака. А еще для России регулярно считают индекс борща.

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу. Вот как выглядит список ингредиентов для приготовления борща на семью из 4-х человек: картофель (350 г), капуста (200 г), лук (80 г), морковь (80 г), свекла (130 г), чеснок (6 г), курятина (500), сметана (100 г), черный хлеб (200 г), - рассказали авторы исследования.

В августе индекс борща для Мурманска составил 136,44 рубля. Самый дорогой суп – в Анадыре (473,59 рубля) и Магадане (338,44 рубля), самый дешевый – в Саратове (123,4 рубля). В Москве он стоит 125, 29 рубля, в Санкт-Петербурге 129.94 рубля, среднероссийский показатель – 174,99 рубля.

В июле индекс борща для Мурманска составлял 163,78 рубля, в июне – 181,92 рубля, в Мурманске 166,83 рубля.

Напомним: весной стоимость капусты в Заполярье превышала 100 рублей за килограмм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru