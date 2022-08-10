Следователи заинтересовались гибелью 18-летней жительницы Архангельской области

По предварительно версии, девушка купалась в неположенном месте и утонула.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели 18-летней жительницы Архангельской области.
- Вечером 6 августа ее тело обнаружили на берегу реки Северная Двина у деревни Фроловская в Красноборском районе. Внешних признаков насильственной смерти нет, - сообщили в СУ Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По предварительно версии, девушка купалась в неположенном месте и утонула.
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