В Мурмашах незаконное захоронение опасных отходов сняли на видео

Жительница Мурмашей сняла на видео незаконные действия компании на одной из стройплощадок поселка. Фото: Скриншот видео

Жительница Мурмашей сняла на видео незаконные действия компании на одной из стройплощадок поселка.

- Вот такая «красота» происходит на месте сноса дома на улице Полярная, 2. Вместо утилизации опасных отходов (автомобильные шины) их просто закопали в землю, - написала Елена Миначева в паблике «Мурмаши» (18+).

Покрышки относятся к отходам IV - III класса опасности, просто выбрасывать или зарывать в землю нельзя, а необходимо передавать на утилизацию компаниям, имеющим специальное разрешение.

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