Под Архангельском в погребе нашли тело мужчины

Врачи пытались откачать мужчину, но безуспешно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следователи проводят проверку по факту гибели 66-летнего жителя поселка Уйма в Приморском районе Архангельской области.

- В экстренные службы заявила его супруга, которая пояснила, что муж ушел топить погреб в 13.00 9 августа и с тех пор домой не возвращался. Обеспокоенная женщина пошла проверить мужа. Помещение было открыто, но никто не отзывался. Заявительница попросила местных жителей спуститься в погреб. Муж лежал на полу, в углу. Самостоятельно извлечь мужчину не представлялось возможным, - сообщили в службе спасения им. И.А. Поливаного.

Спасатели помогли достать тело из погреба, глубина которого составила два места. Врачи пытались откачать мужчину, но безуспешно.

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