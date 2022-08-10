11 августа в Мурманске будет сильный ветер

В среду северянам обещают капризы небесной канцелярии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последние дни погоду в Мурманске определяет циклон из Исландии. В среду северянам обещают капризы небесной канцелярии.

- 11 августа ожидается облачная погода, дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +9+14°, днем 15+20°, - уточнили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: с 10 августа в Мурманске начнут включать уличное освещение.

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