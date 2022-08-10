Женские консультации в Мурманске поменяют адреса с 1 октября

Адреса изменятся с 1 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске изменятся адреса женских консультаций, так как нынешние помещения не соответствуют современным требованиям.

Так, консультация №3, которая сейчас находится по адресу проспект Кольский, 43-145 переедет в филиал городской поликлиники №2 на проспекте Кольский, 149а, что находится совсем рядом.

Филиал первой консультации тоже будет занимать помещение в филиале поликлиники №2, но на улице Морской, 9.

Адреса изменятся с 1 октября.

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