В Мурманске 10 августа начнут включать фонари

На широте Мурманска закончился полярный день, наступило время белых ночей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На широте Мурманска закончился полярный день, наступило время белых ночей. И чем ближе сентябрь, тем темнее становится. А, значит, наступает время включить уличное освещение.

Фонари после долгого перерыва должны загореться 10 августа. До 12 числа они будут работать с 23.20 до 2.00, но после это время будет увеличиваться.

Напомним: летом стали обустраивать освещение на автоподъездах к Ёне, Ёнскому, Высокому, Лейпи, совхозу Мончегорскому и на автодороге Апатиты - Тик-Губа.

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