Жительница Умбы получила условный срок за попытку убить мужа

В момент происшествия супруги выпивали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

53-летняя жительница Умбы услышала приговор. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, ее обвиняли по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

- 10 февраля 2022 года обвиняемая в своей квартире одного из домов на улице Советской поссорилась с супругом и нанесла удар кухонным ножом в брюшную полость последнего, причинив тяжкий вред здоровью мужчины, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

В момент происшествия супруги выпивали. Северянку приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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