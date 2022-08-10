В Мурманске - "столбопад". Очередной упавший столб мешает прохожим и водителям

Световые опоры продолжают падать в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Световые опоры продолжают падать в Мурманске. Очередной столб рухнул на улице Полярные Зори у дома №6.

При этом он повредил припаркованную машину, а теперь мешает и водителям, и пешеходам.

Напомним: в начале июля движение по проспекту Кольскому было парализовано из-за столба, который снес троллейбус.

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