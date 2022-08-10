В Академгородке Апатитов установили шесть дог-боксов

От северян теперь ждут сознательности, ведь убирать за любимцами стало проще, главное – не лениться. Фото: Наталья Чернова

В Академгородке Апатитов появились дог-боксы. Шесть ящиков оснащены пакетами и одноразовыми картонными совками для уборки экскрементов за собаками. Элементы боксов выполнены из биоразлагаемых материалов.

Инициаторов установки стала специалист по работе с молодежью Молодежного центра Дарья Кательникова, выигравшая грант от регионального правительства.

- Причины, по которым девушка сочла необходимым размещать боксы для уборки за собаками, такие: необходимо привлекать внимание жителей города к проблеме его загрязнения, рассказывать людям, что отходы жизнедеятельности животных не являются удобрением, создавать благоприятные условия для горожан для уборки за питомцами, а в целом – повысить гражданскую ответственность населения, - рассказали в пресс-службе Кольского научного центра.

От северян теперь ждут сознательности, ведь убирать за любимцами стало проще, главное – не лениться.

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