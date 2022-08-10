Житель Таджикистана дал полицейскому из Апатитов взятку за возможность торговать рыбой

Сотрудник полиции вовремя обнаружил деньги, нарушителя заключили под стражу. Фото: Иван МАКЕЕВ

До восьми лет лишения свободы грозит 36-летнему жителю Таджикистана за то, что он пытался дать взятку полицейскому. Еще один вариант наказания – штраф в размере до 30-тикратной суммы взятки, а она составила 15 тысяч рублей.

Мужчина торговал рыбой и красной икрой у ТЦ «Май» в Апатитах и делал это с нарушениями. В один из дней к нему пришли с проверкой сотрудники ОЭБиПК

- Обвиняемый поместил в ежедневник сотрудника полиции взятку. Незаконное вознаграждение мужчина передал полицейскому за непринятие мер по пресечению незаконной реализации рыбной продукции и икры лососевых рыб без сопроводительных документов и соответствующей маркировки, а также за не выявление указанным должностным лицом в действиях злоумышленника признаков административного правонарушения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сотрудник полиции вовремя обнаружил деньги, нарушителя заключили под стражу. От дачи показаний он отказывается.

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