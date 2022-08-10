В реке рядом с Никелем нашли икону Николая Чудотворца

Сейчас решается вопрос, куда передать икону дальше. Фото: vk.com/the2school

В Печенгском округе сейчас проходит кампус World Tree Camp, участники которого проводят субботники. Уборка прошла и у реки Колосйоки.

- Участники проекта вытащили множество вещей: более 30 покрышек, кастрюлю, мангал, множество других бытовых предметов и икону Николая Чудотворца, - сообщили в Центре «Вторая школа», куда передали ценную находку.

Сейчас решается вопрос, куда передать икону дальше. Одни северяне предлагают сделать символичный жест и передать ее в Никольскую церковь. Вариант других – музей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru