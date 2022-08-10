МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

В Мурманском регионе доля Telegram в сравнении с WhatsApp и Viber достигла 62%. Фото: Shutterstock

МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек. до 1000 Гб/сек. Это позволит всем абонентам еще быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также делать звонки в более высоком качестве.

Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% всего объема мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

В Мурманском регионе доля Telegram в сравнении с WhatsApp и Viber достигла 62%. Рост трафика с начала года соответствует общероссийским трендам – пользователи увеличили объем передачи данных в мессенджере почти в 2,6 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в марте, а самым активным месяцем стал июль.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам во всех регионах страны лучшую скорость в сервисе, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

- Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества, – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru