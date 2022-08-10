Жители Мурманской области стали зарабатывать на сборе грибов

На сайтах бесплатных объявлений одно за другим появляются объявления с услугами по тихой охоте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тихая охота в Мурманской области в самом разгаре. Правда, многие северяне из-за занятости или по другим причинам в лес сходить не могу, а картошки с грибами или закруток хочется.

На сайтах бесплатных объявлений одно за другим появляются объявления с услугами по тихой охоте. Северяне предлагают сходить за земляков в лес и принести найденные грибы прямо домой к заказчику.

Стоимость такой помощи разная, средний ценник – 1000-2000 рублей. Впрочем, можно найти объявления, где килограмм грибов предлагают всего за 500 рублей. А если надо, то принесут еще и ягоды. Но с последними пока сложнее: морошка уже почти отошла, а брусника и черника только зреют.

Еще один вид объявлений – найм на работу сборщиков грибов и ягод. За сезон им обещают 300-400 тысяч рублей при условии, что походы в лес будут продуктивными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru