Рядом со станцией Мончегорск 15-летнего подростка убило током

9 августа рядом с железнодорожной станцией Мончегорск погиб 15-летний подросток. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

9 августа рядом с железнодорожной станцией Мончегорск погиб 15-летний подросток. Как сообщили в СКР на транспорте, он получил травму, не совместимую с жизнью.

- Подросток поднялся на крышу стоящего на путях грузового вагона и получил электротравму, - рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним: после вмешательства мурманской транспортной прокуратуры заблокировали сайты с пропагандой зацепинга. В суд было направлено 6 административных исковых заявлений.

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