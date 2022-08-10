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Происшествия10 августа 2022 8:31

Мать из Кандалакши отправили в колонию за долг по алиментам в 73 тысячи рублей

Северянка будет отбывать наказание полгода
Ника СВЕТЛОВА
Свой приговор северянка еще может обжаловать.

Свой приговор северянка еще может обжаловать.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

42-летняя жительница Кандалакши проведет полгода в колонии-поселении. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, северянку признали виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

- Обвиняемая злостно уклонялась от уплаты алиментов на содержание малолетнего ребенка. В рамках исполнительного производства к ней неоднократно принимались меры воздействия. Также она привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Сумма задолженности составила более 73 тысячи рублей, - сообщили в прокуратуре.

Свой приговор северянка еще может обжаловать.

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