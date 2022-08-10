Житель Кандалакши выгонял засидевшегося гостя ножом

В больницу гостя увезли с ранами спины и предплечья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

58-летнему жителю Кандалакши грозит до двух лет лишения свободы за то, что он напал с ножом на 45-летнего знакомого. Как уточнили в УМВД по Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

- Потерпевший находился в гостях в квартире на улице Первомайская. После застолья хозяин попросил гостя покинуть жилище, на что тот ответил отказом. В разгар словесной ссоры нетрезвый северянин решил воздействовать на знакомого силой. Схватив в руки кухонный нож, он нанес мужчине несколько ударов в предплечье и спину, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В больницу гостя увезли с ранами спины и предплечья. Ранее нападавшего уже судили за подобное преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru