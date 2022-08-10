В нашем доме появился замечательный сосед. Жители Росты ищут управу на любителя самоудовлетворения

Жители одного из домов в Росте не знают, кто омжет помочь им с решением их деликатной проблемы. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Жители одного из домов в Росте не знают, кто может помочь им с решением их деликатной проблемы.

- В доме на улице Ушакова висят очень красочные объявления про не очень хорошего соседа! Три раза подряд вызывается наряд, дверь на открывает! - пишет анонимный автор в группе "Моя Роста" (18+).

Жильцам дома надоело, что их сосед по ночам громко включает видео для взрослых и занимается самоудовлетворением. Фото: vk.com/myrosta51

Жильцам дома надоело, что их сосед по ночам громко включает видео для взрослых и занимается самоудовлетворением.

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