На картину Рериха "Поморяне. Вечер" не нашлось покупателей даже со сниженной ценой

Картину Рериха безуспешно выставляют на торги. Фото: Мурманское морское пароходство

В 2020 году Мурманское морское пароходство признали банкротом, с тех пор его имущество пытаются реализовать в счет погашения долгов. В том числе на аукцион выставляют картину Николая Рериха "Поморяне. Вечер", которую в свое время обнаружили во время обысков у учредителя пароходства.

Однако покупателя на полотно не находится. Сначала его оценили в 91,5 миллиона рублей, однако после цену снизили до 82,3 миллиона. Но 8 августа очередной аукцион признали несостоявшимся.

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