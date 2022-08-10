Специалисты по поиску работы составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Мурманской области

Для жителей Мурманской области доступно 5 тысяч вакансий с высокими зарплатами. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Специалисты hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Мурманской области.

- На данный момент мурманчанам доступно около 5 000 вакансий, из них в более 100 работных предложений работодатели указывают зарплату от 175 000 рублей и выше, - говорится в исследовании.

Так, инженер радиосвязи, зубной техник и заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям могут получать до 300 тысяч рублей. До 250 тысяч - электромеханик судовой и директор производства ПВХ.

До 200 тысяч рублей предлагают главному инженеру деревообрабатывающего предприятия глубокой переработки, руководителю строительного проекта на объект, сервисному специалисту по обслуживанию системы динамического позиционирования, начальнику участка строительно-монтажных работ.

Для трудоустройства в некоторые компании надо переехать в другие города.

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