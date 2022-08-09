Мурманск находится на предпоследнем месте в стране по строительству жилья

Лидера рейтинга - Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рейтинг российских городов по вводу жилья составили специалисты РИА Новости. В нем - 100 позиций, и Мурманск находится на предпоследней. Хуже, чем в Заполярье, дела обстоят только в Анадыре.

- В аутсайдерах рейтинга оказались четыре города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2021 году введено в Анадыре (0,01 квадратного метра), Мурманске (0,02 квадратного метра), Петропавловске-Камчатском (0,06 квадратного метра) и Братске (0,08 квадратного метра), - говорится в исследовании.

Лидеры рейтинга - Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск.

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