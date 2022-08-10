Жителей Мурманска просят не приближаться к стрельбищам военных

Жителей Мурманска просят быть внимательнее и не приближаться к стрельбищам военных в Первомайском округе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителей Мурманска просят быть внимательнее и не приближаться к стрельбищам военных в Первомайском округе.

- В районе улицы Шевченко за Восточно-объездной автодорогой расположены несколько участков, выделенных под стрельбища силовых структур. Ежедневно в будние дни на данных участках проводятся боевые стрельбы. Мурманчанам в этом районе следует быть особенно бдительными и не нарушать границы опасной зоны, - предупредили в мэрии Мурманска.

В марте этого года в этом районе пуля попала в руку женщине. Сейчас в лесах неподалеку северяне собирают грибы и ягоды.

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